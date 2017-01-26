События

13:24 26.01.2017

В Днепре неизвестные расстреляли предпринимателя и ранили двух его охранников

В Днепре неизвестные из огнестрельного оружия расстреляли автомобиль охранной фирмы, в результате погиб предприниматель, еще двое охранников с огнестрельными ранениями доставлены в больницу.

Как сообщает в четверг отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, информация о стрельбе по ул.Академика Лазаряна поступила в дежурную часть полиции от очевидцев вечером 25 января 2017 года.

"Полицейские обнаружили автомобиль охранной фирмы, в котором находился мужчина и два раненых охранника в бронежилетах. В результате нападения мужчина погиб на месте, а охранники получили тяжелые телесные повреждения. Их доставили в больницу, где им была сказано в сообщении.

Правоохранители установили, что нападавшие забрали сумку с крупной суммой денег, которая принадлежала погибшему. "При жизни мужчина занимался предпринимательской деятельностью. Ранее на него уже совершалось разбойное нападение, поэтому в течение 2-х лет он пользовался услугами данной охранной фирмы, сотрудники которой каждый день сопровождали его до места работы и места жительства", - сообщили в полиции.

Сразу после совершения преступления по области был объявлен план "Перехват". Сейчас поиски злоумышленников продолжаются. Полиция принимает оперативно-розыскные мероприятия для установления подозреваемых в совершении убийства.

По данному факту открыто уголовное производство по п. 1, 6 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). За совершение преступления злоумышленникам грозит лишение свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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