Мосгорсуд оставил в силе арест до 7 марта обвиняемому в подготовке терактов в Крыму украинцу Панову

Мосгорсуд признал законным продление ареста до начала весны украинского гражданина Евгения Панова, обвиняемого в подготовке диверсий в Крыму.

"Постановление Лефортовского суда Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката - без удовлетворения", - огласил решение судья в четверг.

Защита просила отменить решение районного суда как незаконное и отправить дело на новое рассмотрение в ином составе судей.

Адвокат Е.Панова Ольга Динзе полностью поддержала доводы апелляционной жалобы.

"До настоящего времени никаких следственных действий в отношении моего подзащитного не проводилось. Следствием допускается волокита в данном деле. Срок следствия продлевается, а никаких действий не проводится. Прошу отменить решение судьи Котовой как незаконное и необоснованное, и отправить дело на новое рассмотрение в ином составе", - сказала О. Динзе.

Представитель прокуратуры возражал против удовлетворения жалобы.

"Панов обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, он иностранный гражданин, не имеющий регистрации в России. Следователь расследует дело, а не стоит у конвейера. Считаю доводы жалобы необоснованной и прошу признать решение районного суда законным", - сказал прокурор.

Сам фигурант дела полностью поддержал своего адвоката.

Е.Панов заявил, что он был задержан 7 августа 2016 года при прохождении паспортного контроля, а не 10 августа, как указано в протоколе задержания.

"Куда по версии следствия делись эти три дня? Я не совершал никаких преступлений", - сказал Е.Панов.

Ранее суд признал законным продление ареста другого фигуранта дела - Андрея Захтея.

А.Захтей и Е.Панов останутся под стражей до 7 марта.

ФСБ России 10 августа прошлого года объявила о предотвращении в Крыму терактов, подготовленных разведкой Украины. В частности, сообщалось, что в ночь на 7 и 8 августа российскими спецслужбами были предотвращены несколько попыток прорыва в Крым диверсионно-террористических групп с украинской территории, в ходе которых погибли российский военный и сотрудник ФСБ.

По данным ФСБ, был задержан один из их организаторов - житель Запорожской области, сотрудник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Е.Панов. Он дал признательные показания, которые были показаны в эфире федеральных телеканалов. Вместе с тем родственники украинца заявляют, что он дал показания "под пытками".

А.Захтей, по данным российских силовиков, обеспечивал работу диверсионной группы. При осмотре в его автомашине в запасном колесе, по данным спецслужб, было обнаружено три килограмма взрывчатки, гранаты, сим-карты, телефонные трубки, сообщил источник. Родные А.Захтея уверяют, что он обычный таксист, а не диверсант.

Минобороны, ГУР, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины опровергли сообщения об украинских диверсантах и причастности задержанных к украинским спецслужбам. Брат Е.Панова Игорь Котелянец считает, что Евгений был выкраден в Запорожской области и вывезен в Крым.