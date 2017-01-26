События

12:05 26.01.2017

Белгород-Днестровский не может вывезти мусор из-за резкого повышения тарифов на услуги свалки

Белгород-Днестровский Одесской области не может вывезти мусор на свалку, которая ранее принимала мусор города, из-за резко возросших тарифов на ее услуги.

Как сообщила в четверг пресс-служба города со ссылкой на начальника КП "Автотранссервис" Сергея Круппа, с начала года производственный кооператив "Экология", в ведении которого находится свалка на территории Белгород-Днестровского района, на 40% повысил свой тариф, а 24 января вообще перестал принимать ТБО из Белгорода-Днестровского.

"Пользуясь своим монопольным положением, ПК "Экология", не предоставив калькуляцию и не обосновав такой скачок в тарифе, попросту отказывается принимать мусор от нашего предприятия", - сообщил С.Крупп.

"Мы пока заняты поиском выхода из сложившейся ситуации, а также альтернативным местом для вывоза твердых бытовых отходов. Кроме того, мы обратились в Антимонопольный комитет и надеемся на его вмешательство", - добавил он.

В настоящее время, по словам С.Круппа, на территорию города выехали резервные мусороуборочные автомобили, однако в ближайшие несколько дней возможны перебои с вывозом ТБО на территории города.

ВАЖНОЕ

В Крыму задержали защитника членов крымскотатарского меджлиса

Украинская IT-команда возглавила мировой рейтинг "белых" хакеров

Сход вагонов-зерновозов с пути на станции Каменка Одесской железной дороги привел к задержке 10 пассажирских поездов

Боевики из "Града" ночью обстреляли окрестности Новозвановки

Более 230 человек погибли с начала года при пожарах в Украине

ПОСЛЕДНЕЕ

Мосгорсуд оставил в силе арест до 7 марта обвиняемому в подготовке терактов в Крыму украинцу Панову

На Харьковщине под весом снега обрушилась крыша школьной котельной, занятия приостановлены

Посредник подозреваемого во взяточничестве члена ВСЮ Гречковского находится на лечении в психбольнице

СБУ задержала мошенников, через Интернет осуществлявших сделки с недвижимостью

В Запорожской области загорелась маршрутка

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Rul.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА