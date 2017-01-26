Белгород-Днестровский не может вывезти мусор из-за резкого повышения тарифов на услуги свалки

Белгород-Днестровский Одесской области не может вывезти мусор на свалку, которая ранее принимала мусор города, из-за резко возросших тарифов на ее услуги.

Как сообщила в четверг пресс-служба города со ссылкой на начальника КП "Автотранссервис" Сергея Круппа, с начала года производственный кооператив "Экология", в ведении которого находится свалка на территории Белгород-Днестровского района, на 40% повысил свой тариф, а 24 января вообще перестал принимать ТБО из Белгорода-Днестровского.

"Пользуясь своим монопольным положением, ПК "Экология", не предоставив калькуляцию и не обосновав такой скачок в тарифе, попросту отказывается принимать мусор от нашего предприятия", - сообщил С.Крупп.

"Мы пока заняты поиском выхода из сложившейся ситуации, а также альтернативным местом для вывоза твердых бытовых отходов. Кроме того, мы обратились в Антимонопольный комитет и надеемся на его вмешательство", - добавил он.

В настоящее время, по словам С.Круппа, на территорию города выехали резервные мусороуборочные автомобили, однако в ближайшие несколько дней возможны перебои с вывозом ТБО на территории города.