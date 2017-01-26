События

11:14 26.01.2017

В Запорожской области загорелась маршрутка

Вблизи с.Новое Мелитопольского района Запорожской области произошел пожар в маршрутном автобусе "Богдан".

Как сообщает в четверг пресс-служба ГСЧС в Запорожской области, сообщение о возгорании на трассе "Харьков-Симферополь" поступило в службу спасения в 08:34.

"Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что горит моторный отсек маршрутного автобуса "Богдан" на площади 4 кв. м. Пассажиры вышли из салона самостоятельно до прибытия подразделений. В результате происшествия никто не пострадал", - сказано в сообщении.

В 08:55 спасатели локализовали пожар, а в 09:02 - полностью ликвидировали.

Причина пожара устанавливается. По факту происшествия соответствующие органы ведут расследование.

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