Сход вагонов-зерновозов с пути на станции Каменка Одесской железной дороги привел к задержке 10 пассажирских поездов

Десять зерновозов (семь пустых и три нагруженных зерном), в четверг, 26 января, в 4:25 на станции Каменка регионального филиала "Одесская железная дорога" ПАО "Укрзализныця" самовольно были сдвинуты с подъездного пути ООО "АДМ Каменский элеватор".

Как сообщает пресс-служба ПАО, в результате происшествия семь вагонов сошли с рельсов, повредили контактные опоры, вместе с жестким поперечным соединением и перекрыли главные пути.

Специалисты "Укрзализныци" выясняют, какие нарушения эксплуатационной технологии допустило предприятие-держатель пути на своей подъездной железнодорожной ветке.

По состоянию на 8:00 26 января поезда пропускают по третьему пути с помощью тепловозной тяги. Из-за происшествия задерживаются 10 пассажирских поездов: №110 Львов – Херсон, №120 Львов – Кривой Рог, №732 Киев – Запорожье, №776 Киев – Харьков, №70 Львов – Мариуполь, №11 Новоалексеевка – Киев, № 137 Одесса – Львов, № 73 Кривой Рог – Москва, №739 Кривой рог – Киев и №733 Запорожье – Киев.

Ориентировочное время задержки поездов может составить до трех часов. Объявления на вокзалах предупреждают пассажиров о задержках поездов.

В настоящее время железнодорожники ликвидируют последствия схода вагонов с помощью восстановительных поездов со станций им. Т. Шевченко и Знаменка. Над восстановлением контактной сети работают 36 электриков, а также специалисты безопасности движения, автоматики и связи, строители, водители и др.