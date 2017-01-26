События

10:17 26.01.2017

Аваков анонсирует брифинги по конкурсу на главу Нацполиции, делу об убийстве Шеремета и пост по наградному оружию

Глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков анонсирует брифинг касательно проведения конкурса на должность главы Нацполиции Украины, брифинг по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета и заявил о намерении написать информационный пост по наградному оружию.

"По конкурсу на должность главы Нацполиции Украины: промежуточный брифинг комиссии состоится в четверг. Я ожидаю окончательные выводы и рекомендации комиссии на следующей неделе", - написал А.Аваков в своей странице в Фейсбук.

Кроме этого, глава МВД Украины анонсирует на следующей неделе свой брифинг совместно с руководителями следственной группы по ходу расследования дела об убийстве П.Шеремета.

"Никто другой не обладает результатами следствия и не уполномочен следствием до обнародования фактов и выводов из этого расследования", - подчеркнул министр.

Также он добавил, что постарается на выходных "написать развернутый информационный пост" по наградному оружию, в котором А.Аваков обещает "отделить ложь и домыслы телекомпании "Интер" и Каплина и фактологические ошибки журналистов - от реальных фактов".

"Цифры, факты, правила, пропорции, деньги ... - по позиции МВД относительно доступа каждого гражданина к короткоствольному оружию", - написал министр.

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