События

10:00 26.01.2017

Боевики из "Града" ночью обстреляли окрестности Новозвановки

В ночь на четверг боевики выпустили около 20 ракет из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" в районе населенного пункта Новозвановка (Попаснянский р-н, Луганская обл.), чем грубо нарушили Минские договоренности, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Около двух часов ночи противник применил реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град" в районе населенного пункта Новозвановка. В общем, российско-оккупационными войсками было выпущено по меньшей мере двадцать ракет. Обстрел продолжался несколько минут. Потерь среди военнослужащих и мирного населения нет", - говорится в сообщении, обнародованном на странице пресс-центра в четверг.

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