Более 230 человек погибли с начала года при пожарах в Украине

В зимний период спасатели Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям фиксируют резкое увеличение количества пожаров в жилом секторе, которые часто приводят к трагическим последствиям и всего с начала года в результате пожаров погибли уже 231 человек, а пострадали – 137 граждан.

"В основном, главными причинами возникновения пожаров в помещениях является нарушение гражданами правил пожарной безопасности при эксплуатации электрообогревателей и печей, а также курение в нетрезвом состоянии, детские шалости с огнем, перегрузки или неисправности электросети", - говорится в сообщении, обнародованном в четверг утром на сайте ГСЧС Украины.

Ввиду неутешительной статистики, Госслужба Украины по ЧС в очередной раз призывает граждан заботиться о надлежащем противопожарном состоянии собственных помещений, а также соблюдать правила пожарной безопасности в быту.

"Помните: только выполнение элементарных правил пожарной и собственной безопасности сможет сохранить вашу жизнь и имущество от огня", - подчеркнули в Службе.