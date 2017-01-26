События

08:35 26.01.2017

На киевском вокзале задержан гражданин Узбекистана, который за взятку пытался легализовать соотечественников

Во время предоставление неправомерной выгоды военнослужащему пограничной службы, на столичном вокзале задержан гражданин Узбекистана, сообщили в пресс-службе Военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"Иностранец, по предварительному сговору группой лиц в количестве около 40 человек (граждан Узбекистана), обратился к инспектору пограничной службы "Киев" организовать незаконную схему по внесению сведений в базу данных о якобы пересечение государственной границы Украины на выезд и въезд, а также проставление соответствующих отметок в их паспортах. За эту услугу он предложил инспектору $200 с каждого человека", - следует из сообщения на официальном сайте ведомства в среду.

Согласно изложенного в сообщении, в здании вокзала на станции Киев-Пассажирский, во время предоставление неправомерной выгоды, гражданин Узбекистана был задержан сотрудниками военной прокуратуры Дарницкого гарнизона совместно с сотрудниками отдельного отдела внутренней безопасности Государственной пограничной службы Украины. Денежные средства при задержании изъяты.

Указанному лицу в настоящее время готовится сообщение о подозрении по ч.3 ст. 368 УК Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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