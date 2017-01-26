К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "700 дней мониторинга реформ в Украине: рейтинг министерств"

В четверг, 26 января, в 14.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "700 дней мониторинга реформ в Украине: рейтинг министерств и депутатов". Участники: министр юстиции Павел Петренко, заместитель министра экономического развития и торговли Наталья Микольская, министр экономики и торговли (2015-2016) Айварас Абромавичус, лидер проекта іМоРе, VoxUkraine Татьяна Тищук, главный экономист Dragon Capital, член редколлегии VoxUkraine, сооснователь проекта іМоРе Елена Белан, лидер проекта DataVox, VoxUkraine, Дмитрий Остапчук (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.