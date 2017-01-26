События

07:02 26.01.2017

К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Сколько стоит пассажирам монополия на услуги в аэропортах Украины?"

В четверг, 26 января, в 12.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Сколько стоит пассажирам монополия на услуги в аэропортах Украины?". Участники: юрист юридического бюро "ECOVIS Бондарь и Бондарь" Олег Бондарь; председатель совета Всеукраинского центра реформ транспортной инфраструктуры, заместитель председателя Авиационного комитета Украины Владимир Наумов; исполнительный директор общественной организации "Украинская авиатранспортная Ассоциация" Николай Щербина (ул. Рейтарская, 8/5-А). Аккредитация обязательна по тел. (068) 450-47-20.

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