К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Презентация инвестиционного потенциала города Николаев"

В четверг, 26 января, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Презентация инвестиционного потенциала города Николаев", на которой будет представлен инвестиционный паспорт г. Николаев, проморолик о городе, вебсайт и готовые "бизнес-кейсы" для инвестирования. Участники: мэр г. Николаев Александр Сенкевич, руководитель Программы местного экономического развития Western NIS Enterprise Fund Ирина Озымок и директор КУ "Агентство развития Николаева" Василий Гошовский (ул. Рейтарская, 8/5-А). Дополнительная информация и аккредитация по тел. (098) 960-28-99, info@mda.mk.ua.