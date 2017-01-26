Трамп определился с кандидатом на пост министра военно-морских сил

Президент США Дональд Трамп видит министром военно-морских сил (ВМС) Филипа Билдена и намерен выдвинуть его кандидатуру на утверждение сенатом в этой должности, сообщил Белый дом.

Ф.Билден является бывшим офицером разведки, работал в частных компаниях, имеет большой опыт связей с азиатскими странами, в частности, с Китаем, комментируют СМИ сообщение о выдвижении его кандидатом на министерский пост.

Белый дом характеризует номинанта как "очень успешного бизнес-лидера, бывшего офицера военной разведки", который сможет обеспечить "стратегическое руководство, дисциплину инвестиций" в ВМС страны, присутствие США в Азиатско-Тихоокеанском регионе на фоне усиления военной мощи Китая.