События

06:08 26.01.2017

Трамп определился с кандидатом на пост министра военно-морских сил

Президент США Дональд Трамп видит министром военно-морских сил (ВМС) Филипа Билдена и намерен выдвинуть его кандидатуру на утверждение сенатом в этой должности, сообщил Белый дом.

Ф.Билден является бывшим офицером разведки, работал в частных компаниях, имеет большой опыт связей с азиатскими странами, в частности, с Китаем, комментируют СМИ сообщение о выдвижении его кандидатом на министерский пост.

Белый дом характеризует номинанта как "очень успешного бизнес-лидера, бывшего офицера военной разведки", который сможет обеспечить "стратегическое руководство, дисциплину инвестиций" в ВМС страны, присутствие США в Азиатско-Тихоокеанском регионе на фоне усиления военной мощи Китая.

ВАЖНОЕ

Трамп подписал распоряжения о строительстве стены на границе с Мексикой

НАБУ задержало и. о. главы правления ОГХК

НАБУ и САП просят суд разрешить заочное досудебное расследование в отношении судьи Чауса

"Автомобильные дороги Украины" предупреждают об ухудшении погодных условий

Пять шенгенских стран смогут сохранить паспортный контроль на границах еще на три месяца

ПОСЛЕДНЕЕ

За минувшие сутки боевики 48 раз обстреляли украинские позиции, один военнослужащий ранен и двое травмированы

Столичный адвокат уличен в неуплате 2,8 млн грн. налогов - прокуратура

В Черкасской области по апелляции прокуратуры был отменен оправдательный приговор в отношении взяткодателя

Конгресс США не выделит деньги на строительство стены на американо-мексиканской границе – конгрессмен

На взятке в $600 и 4 тыс грн. задержаны чиновники г.Яремче

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Работа в Украине
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА