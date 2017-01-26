Столичный адвокат уличен в неуплате 2,8 млн грн. налогов - прокуратура

Киевской местной прокуратурой №8 совместно со следственным отделом финансовых расследований в Святошинском районе Главного управления Государственной фискальной службы в г. Киеве в неуплате налогов уличен один из адвокатов, сообщают в пресс-службе столичной прокуратуры.

"В Киеве за служебный подлог и уклонение от уплаты налогов генеральному директору коммерческого предприятия, который одновременно занимается адвокатской деятельностью, сообщается о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины", - следует из сообщения на официальном сайте ведомства в среду.

По информации работников столичной прокуратуры, чиновник отразил в налоговой отчетности бестоварные операции с фиктивным предприятием, в результате чего в бюджет не поступило 2,8 млн грн. налогов.

Досудебное расследование в уголовном производстве завершено и обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.