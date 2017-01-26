События

04:23 26.01.2017

В Черкасской области по апелляции прокуратуры был отменен оправдательный приговор в отношении взяткодателя

Приговором апелляционного суда Черкасской области по апелляционной жалобе прокурора отменен оправдательный приговор Катеринопольского районного суда, которым представителя одного из субъектов хозяйствования оправдано в связи с недоказанностью его вины в совершении уголовного преступления, сообщили в пресс-службе прокуратуры Черкасской области.

"Решение отменено в связи с существенными нарушениями требований уголовного процессуального законодательства Украины и несоответствием выводов суда первой инстанции фактическим обстоятельствам уголовного производства и принят новый приговор, которым лицо признано виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 УК Украины, а также назначено соответствующее наказание", - следует из сообщения на официальном сайте ведомства в среду.

По приговору от 25 августа 2016г. по ч. 3 ст. 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) мужчина обвинялся в том, что предложил и предоставил должностному лицу одного из контролирующих органов неправомерную выгоду с целью быстрого документального оформления транспортных перевозок груза.

Согласно информации прокуратуры Черкасской области, в ходе судебного следствия в суде апелляционной инстанции государственным обвинителем полностью доказана виновность лица в совершении уголовного преступления и оправдательный приговор в отношении взяткодателя отменен.

ВАЖНОЕ

Трамп подписал распоряжения о строительстве стены на границе с Мексикой

НАБУ задержало и. о. главы правления ОГХК

НАБУ и САП просят суд разрешить заочное досудебное расследование в отношении судьи Чауса

"Автомобильные дороги Украины" предупреждают об ухудшении погодных условий

Пять шенгенских стран смогут сохранить паспортный контроль на границах еще на три месяца

ПОСЛЕДНЕЕ

Конгресс США не выделит деньги на строительство стены на американо-мексиканской границе – конгрессмен

На взятке в $600 и 4 тыс грн. задержаны чиновники г.Яремче

В Берлине обсудили угрозу российских информационных атак и решение проблемы Донбаса – Фриз

Трамп намерен прекратить прием беженцев из Сирии и приостановить другие программы по приему беженцев

Заместитель мэра Ужгорода уличен в вымогательстве 40 тыс грн. - Луценко

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Rul.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА