В Черкасской области по апелляции прокуратуры был отменен оправдательный приговор в отношении взяткодателя

Приговором апелляционного суда Черкасской области по апелляционной жалобе прокурора отменен оправдательный приговор Катеринопольского районного суда, которым представителя одного из субъектов хозяйствования оправдано в связи с недоказанностью его вины в совершении уголовного преступления, сообщили в пресс-службе прокуратуры Черкасской области.

"Решение отменено в связи с существенными нарушениями требований уголовного процессуального законодательства Украины и несоответствием выводов суда первой инстанции фактическим обстоятельствам уголовного производства и принят новый приговор, которым лицо признано виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 УК Украины, а также назначено соответствующее наказание", - следует из сообщения на официальном сайте ведомства в среду.

По приговору от 25 августа 2016г. по ч. 3 ст. 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) мужчина обвинялся в том, что предложил и предоставил должностному лицу одного из контролирующих органов неправомерную выгоду с целью быстрого документального оформления транспортных перевозок груза.

Согласно информации прокуратуры Черкасской области, в ходе судебного следствия в суде апелляционной инстанции государственным обвинителем полностью доказана виновность лица в совершении уголовного преступления и оправдательный приговор в отношении взяткодателя отменен.