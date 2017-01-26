События

03:10 26.01.2017

На взятке в $600 и 4 тыс грн. задержаны чиновники г.Яремче

Работники прокуратуры совместно с сотрудниками Управления защиты экономики в области и Управления Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области разоблачили на взятке двух должностных лиц юстиции, сообщили в пресс-службе ведомства.

" За $600 и 4 тыс грн. один из чиновников Яремчанского городского управления юстиции и государственный исполнитель обещали закрыть исполнительное производство по взысканию задолженности с физического лица", - следует из сообщения на официальном сайте пресс-центра прокуратуры Ивано-Франковской области в среду.

Согласно изложенной информации, чиновников управления, разоблаченных в получении неправомерной выгоды, задержали на рабочем месте.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Следственные действия продолжаются.

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