В Берлине обсудили угрозу российских информационных атак и решение проблемы Донбаса – Фриз

Обсуждение проблем национальной безопасности Украины и европейских стран из-за российских информационных атак было главной темой второго дня визита украинской делегации в Берлин, сообщила народный депутат фракции БПП, глава подкомитета безопасности государственных информационных систем парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Ирина Фриз.

"Сегодня закончился второй день насыщенного визита нашей делегации в Берлин. Позади 12 встреч с немецкими политиками и чиновниками - депутатами Бундестага от ХДС / ХСС, СДПГ, "зеленых"; представителями ведомства Федерального канцлера, МИД, фонда Конрада Аденауэра, Deutsche Bahn AG. В приоритете обсуждения решения проблемы Донбасса, современные вызовы для Германии и ЕС, сотрудничество наших государств в сфере безопасности, наращивание Россией уровня агрессии на территории Европы", – написала И.Фриз на своей странице в фейсбук в среду вечером.

Депутат подчеркнула, что "русский вопрос" волнует немецких коллег больше всего. Также было отмечено, что в Германии осознают угрозу от информационных атак Кремля с целью поднятия рейтингов популистов и ультрас, дестабилизирования ситуации. В Берлине уже активно пытаются найти пути для эффективного противостояния будущих российских информационных спецопераций.

По словам нардепа, представители всех политических сил Германии, с которыми она встречалась, уверяют в последовательной поддержке Украины. "И это крайне обнадеживающая новость", подытожила И.Фриз.