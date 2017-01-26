Трамп намерен прекратить прием беженцев из Сирии и приостановить другие программы по приему беженцев

Президент США Дональд Трамп намерен прекратить прием беженцев из Сирии, а также приостановить выдачу виз для граждан семи стран с мусульманским населением, сообщает АП.

По сведениям агентства, которое ссылается на проект распоряжения Д.Трампа, как минимум на 30 дней будет приостановлена выдача виз гражданам Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана и Йемена.

Помимо запрета на прием беженцев из Сирии в проекте документа говорится о намерении приостановить на 120 дней другие программы по приему беженцев.

Как ожидается, Д.Трамп подпишет это распоряжение на этой неделе, однако остается не ясно, будут ли внесены какие-либо изменения.