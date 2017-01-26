События

00:10 26.01.2017

Трамп намерен прекратить прием беженцев из Сирии и приостановить другие программы по приему беженцев

Президент США Дональд Трамп намерен прекратить прием беженцев из Сирии, а также приостановить выдачу виз для граждан семи стран с мусульманским населением, сообщает АП.

По сведениям агентства, которое ссылается на проект распоряжения Д.Трампа, как минимум на 30 дней будет приостановлена выдача виз гражданам Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана и Йемена.

Помимо запрета на прием беженцев из Сирии в проекте документа говорится о намерении приостановить на 120 дней другие программы по приему беженцев.

Как ожидается, Д.Трамп подпишет это распоряжение на этой неделе, однако остается не ясно, будут ли внесены какие-либо изменения.

ВАЖНОЕ

Трамп подписал распоряжения о строительстве стены на границе с Мексикой

НАБУ задержало и. о. главы правления ОГХК

НАБУ и САП просят суд разрешить заочное досудебное расследование в отношении судьи Чауса

"Автомобильные дороги Украины" предупреждают об ухудшении погодных условий

Пять шенгенских стран смогут сохранить паспортный контроль на границах еще на три месяца

ПОСЛЕДНЕЕ

Заместитель мэра Ужгорода уличен в вымогательстве 40 тыс грн. - Луценко

В очередях на границе с Польшей находится 340 автомобилей

Представитель ОБСЕ Миятович осуждает репрессивные практики оккупационного режима в Крыму и на Донбассе

Нацполиция задержала преступную группировку, занимающуюся угоном элитных авто

Боевики в среду били по позициям ВСУ из крупнокалиберной артиллерии, по Красногоровке ударили из РСЗО

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Rul.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА