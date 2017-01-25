Заместитель мэра Ужгорода уличен в вымогательстве 40 тыс грн. - Луценко

Областная прокуратура Закарпатской области и управление К Службы безопасности Украины уличили в вымогательстве взятки первого заместителя мэра Ужгорода Иштвана Цапа, который требовал у предпринимателя за разрешение приватизации земли 40 тыс грн., сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Посредник, определенный взяточником, сегодня задержан при получении второго транша взятки. Гражданин Цап находился в это время в Киеве и, узнав об этом, подался в бега. Рекомендую ему немедленно прибыть в прокуратуру с повинной", – написал на своей странице в фейсбук Ю.Луценко в среду вечером.

Генеральный прокурор предложил подозреваемому заключить сделку со следствием, в случае если И.Цап сообщит дальнейшую схему передачи денег наверх.