В очередях на границе с Польшей находится 340 автомобилей

340 автомобилей стояли в очередях к пунктам пропуска на границе с Польшей по состоянию на 22.00, сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Самые большие очереди зафиксированы в пунктах пропуска "Ягодын авто" и "Краковец" – по 100 автомобилей.

В пунктах пропуска "Устилуг" и "Шегини" – по 40 транспортных средств. В ПП "Рава-Руська" и “Угрынив" – по 30. В ПП "Смильныця" и "Грушив" очередей нет.

Также нет очередей в пунктах пропуска на границе с Венгрией, Словакией и Румынией.