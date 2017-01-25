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21:14 25.01.2017

Трамп подписал распоряжения об усилении безопасности на границах США и ужесточении иммиграционной политики – ТВ

Распоряжения об усилении на границах США и ужесточении иммиграционной политики подписал в среду президент США Дональд Трамп, сообщает американский телеканал Си-Эн-Би-Си.

Первое распоряжение в частности предусматривает возведение стены на границе с Мексикой.

"Строительство этого заграждения - это не только предвыборное обещание. Это первый шаг к обеспечению реальной безопасности нашей прозрачной границы", - прокомментировал принятые меры представитель Белого дома Шон Спайсер.

По его словам, эти распоряжения в частности помогут покончить с политикой, в рамках которой нелегалов при задержании сразу же освобождали.

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