Трамп подписал распоряжения об усилении безопасности на границах США и ужесточении иммиграционной политики – ТВ

Распоряжения об усилении на границах США и ужесточении иммиграционной политики подписал в среду президент США Дональд Трамп, сообщает американский телеканал Си-Эн-Би-Си.

Первое распоряжение в частности предусматривает возведение стены на границе с Мексикой.

"Строительство этого заграждения - это не только предвыборное обещание. Это первый шаг к обеспечению реальной безопасности нашей прозрачной границы", - прокомментировал принятые меры представитель Белого дома Шон Спайсер.

По его словам, эти распоряжения в частности помогут покончить с политикой, в рамках которой нелегалов при задержании сразу же освобождали.