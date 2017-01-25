Нацполиция задержала преступную группировку, занимающуюся угоном элитных авто

Национальная полиция Украины при содействии СБУ и Генеральной прокуратуры Украины разоблачили преступное объединение, которое специализировалось на угоне дорогих автомобилей с последующим возвратом за вознаграждение, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Группировка "работала" в Киеве, Львове, Хмельницком, Житомире, Ивано-Франковской и Ровенской областях. Кроме того, только в 2016 году и только в Киеве этой "фирмой" было возвращено владельцам за вознаграждение 67 авто, похищенных другими преступными группировками", - написал А.Аваков на своей странице в Фейсбук в среду.

По его словам, деятельность аферистов приостановлена Нацполицией и злоумышленников ждет суд.

"Сейчас пятеро ключевых фигурантов задержаны по ст. 208, герою и его подельникам объявлено в совершении правонарушений, предусмотренных ст.ст. 255 (создание преступной организации), 289 (незаконное завладение транспортным средством), 190 (мошенничество), 263 (незаконное обращение с оружием) и 309 (незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта) УК Украины", – сообщил министр.

Он отметил, что в рамках дела проведено 48 санкционированных обысков, во время которых обнаружено и приобщено к материалам дела 8 элитных автомобилей, на которых передвигались фигуранты, и 1 недавно угнанный Mercedes-Benz, десятки драгоценных часов, наличные денежные средства и ценности, добытые преступным путем, устройства для считывания сигнала электронного ключа автомобилей, несколько десятков мобильных телефонов, наркотические вещества и оружие. Наложены аресты на имущество задержанных, с целью дальнейшего удовлетворения гражданских исков потерпевших.

А.Аваков сообщил, что "основателем" аферы оказался киевлянин 1979 года рождения, бывший курсант Академии внутренних дел Украины, исключены из вуза за употребление наркотических веществ.

"Он был участником преступных группировок, которые занимались разбоями, грабежами и рэкетом. В криминальном мире известный фигурант по кличке "Карп", "Псих" и "Жид", а по служебным правоохранительным базам проходит за совершение преступлений имущественного характера, незаконное обращение с оружием и хранение наркотиков", – рассказал глава МВД.

Кроме того, в группировке состоял бывший сотрудник уголовного блока Голосеевского райуправления милиции, который занимался раскрытием преступлений, связанных с незаконным завладением автотранспорта, поэтому хорошо владел оперативной обстановкой в столице и поддерживал тесные связи с работниками различных правоохранительных структур.

По словам А.Авакова, как только водитель выходил из салона своего автомобиля, мимо него максимально близко, как обычный прохожий, проходил один из исполнителей с портфелем в руках, в котором находилось специальное оборудование стоимостью до 20 тыс. евро для считывания информации с электронного ключа иномарки. "Машина "видит" вроде свой электронный ключ и разблокируется. 20 секунд и машиной уже управляет вор. Обычно, похищенную "красавицу" отгоняют в подготовленное неподалеку гаражное помещение, реже - в отдаленное место", - написал министр.

После этого похитители как бы случайно выходили на жертву и "исключительно из уважения к пострадавшему" соглашались помочь "решить проблему". "И чудо случается! Машину, оказывается, можно вернуть немедленно, правда за "символическое" вознаграждение - 20-35 тысяч долларов США", – рассказал А.Аваков.

Он отметил, что обычно в таких случаях заявление об угоне в полицию потерпевший не пишет и не подозревает, что считает лучшим другом того, кто использовал его с целью выманивания денег.

По словам А.Авакова, круг деятельности "Карпа" распространялся на деятелей культуры, спорта, предпринимателей, политиков, чиновников разного ранга и даже среди криминальных авторитетов. За период деятельности преступная организация стала практически "монополистом" в своем роде, управляя 99% угонов в масштабе Украины. Конкуренции не могли выдержать даже ОПГ, возглавляемые чистым криминалом.

"Банда угонщиков, наладив тесные связи в судебной структуре, СБУ, среди действующих сотрудников полиции, и чувствуя свою безнаказанность настолько вошла в раж, что начал похищать автомобили у даже у государственных чиновников, среди которых: народные избранники и чиновники из Аппарата Президента Украины", - сообщил А.Аваков.

По информации правоохранителей, за последние годы сумма нанесенных ими убытков только составляет десятки миллионов гривен. В 2016 году в Киеве было возвращено владельцам 67 иномарок (об угонах которых было заявлено в полицию), похищенные другими преступными группировками. Причастность к их возвращению ОПГ "Карпа" сейчас устанавливается, поэтому полиция просит всех возможных пострадавших от деятельности данной преступной группировки сообщить о таких фактах в правоохранительные органы.