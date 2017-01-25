Боевики в среду били по позициям ВСУ из крупнокалиберной артиллерии, по Красногоровке ударили из РСЗО

Боевики в среду продолжили обстрелы украинских позиций на всех направлениях в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе и по состоянию на 17.00 зафиксирован 21 обстрел, в результате которого был ранен боец ВСУ.

"На Мариупольском – с 122 миллиметровой артиллерии, 120 миллиметровых минометов вели огонь по Красногоровке. Из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли Павлополь, Гнутово, Водяное, Широкино, Новотроицкое. По Новотроицкому и Марьинке огонь вел снайпер, а по Широкино - БМП противника", - говорится в сообщении, обнародованном на странице пресс-центра штаба АТО в Фейсбук.

Кроме этого, говорится в сводке, около 15.00 боевики, используя реактивные системы залпового огня, обстреляли н.п. Красногоровка. "4 снаряда попали непосредственно по городу и один неподалеку", - сообщили в пресс-центре.

Позже в пресс-центре штаба АТО уточнили, что обстрел Красногоровки был осуществлен из реактивных установок Град "П" (Партизан).

"По мирным жителям Украины было выпущено по меньшей мере четыре ракеты. Обстрел продолжался 40 минут. Жертв среди мирного населения нет", - конкретизировали в пресс-центре.

На Луганском направлении из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики вели огонь по Ореховому и Новозвановке.

На Донецком направлении - из 120 и 82 миллиметровых минометов - по Авдеевке и Троицкому. Луганское, Зайцево и Авдеевка были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.