В Ужгородском горсовете прошли обыски

В Ужгородском горсовете, а также по месту жительства его отдельных сотрудников прошли обыски в рамках расследования фактов коррупции.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Закарпатской области в среду, работники прокуратуры совместно с сотрудниками спецподразделения "К" СБУ разоблачили коррупционную схему получения неправомерной выгоды служебными лицами Ужгородского горсовета при посредничестве физических лиц.

"Предварительно установлено, что неправомерную выгоду должностные лица горсовета получали за содействие в положительном решении "земельных вопросов", которые выносились на сессию Ужгородского городского совета", - сказано в сообщении.

Отмечается, что к настоящему времени задержан посредник во время получения части неправомерной выгоды в сумме 20 тыс. грн.

"В рамках уголовного производства, начатого по ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды служебным лицом), на основании постановления следственного судьи в настоящее время продолжаются обыски в помещении Ужгородского городского совета, а также в жилых помещениях отдельных сотрудников Ужгородского городского совета", - сказано в сообщении.