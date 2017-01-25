Воевавшего на стороне "ДНР" бразильца суд приговорил к 13 годам тюрьмы

Прокуратура города Киева доказала в суде вину воевавшего на востоке Украины гражданина Бразилии, который причастен к созданию террористической организации "ДНР" и вербовке наемников для террористов.

Как сообщает в среду пресс-служба столичной прокуратуры, что приговором Печерского райсуда г.Киева иностранец признан виновным по ч.1 ст.258-3 (создание террористической организации) и ч. 2 ст. 260 УК Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований) и ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В прокуратуре напомнили, что украинские правоохранители задержали иностранного вербовщика в октябре прошлого года в аэропорту "Борисполь" сразу после его прибытия в Украину из Бразилии. Следствие установило, что с сентября 2014г по май 2015г гражданин Бразилии находился в составе 1-го мотострелкового батальона "Викинг" 1-й бригады "ДНР".

"Выполнял при этом функции управляющего ротой, инструктора и разведчика. Участвовал в боевых действиях в районе с.Вергулевка, Первомайское, Горловки, Старобешево, боях под Дебальцево, Донецком аэропорту. Вербовал иностранцев, преимущественно бразильцев, в состав незаконных вооруженных формирований, а также совершал неоднократные разведывательные вылазки на позиции Вооруженных сил Украины и корректировал артиллерийский огонь по украинским позициям", - говорится в сообщении.