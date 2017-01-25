События

18:34 25.01.2017

МИД Украины осудил надругательство над мемориалом жертвам НКВД в Быковне

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин осудил осквернение мемориала памяти жертв массовых политических репрессий, расстрелянных сотрудниками НКВД СССР в Быковне на окраине Киева.

"Решительно осуждаю надругательство над украинским и польским мемориалами в Быковне. Для провокаторов нет ничего святого, и они понесут ответственность", - написал П.Климкин на своей странице в микроблоге Twitter в среду.

Позже пресс-служба МИД Украины распространила официальное заявление, в котором решительно осуждается акт вандализма на украинской и польской частях Национального историко-мемориального заповедника "Быковнянские могилы".

"Украинские правоохранительные органы предпринимают безотлагательные меры для расследования этого позорного поступка и привлечения виновных к ответственности. Убеждены, что совместными усилиями Украина и Польша не позволят каким-либо попыткам навредить украинско-польской дружбе, которая базируется на общей истории и европейских ценностях", - сказано в заявлении украинского внешнеполитического ведомства.

Ранее 25 января 2017 года стало известно, что в Быковне неизвестные осквернили украинский и польский мемориалы жертвам НКВД.

Согласно фото, которые обнародовал глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, на польской части мемориала красной краской нанесены надписи "SS Галичина", а на украинской "ОУН-УПА".

В.Вятрович отметил, что вандалы, сделали это ночью, оставили следы похожие на те, что в Гуте Пеняцкой во Львовской области.

Национальный историко-мемориальный заповедник "Быковнянские могилы" расположен в поселке Быковня. В течение 1937-1941 годов Быковнянский лес был местом тайного захоронения жертв массовых политических репрессий, расстрелянных сотрудниками НКВД в киевских тюрьмах. По данным украинских историков в Быковне похоронено 30-35 тыс. расстрелянных жителей Киева и области, а также более 3,5 тыс. иностранных граждан.

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