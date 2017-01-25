Печерский райсуд Киева запретил ряду мобильных операторов уничтожать данные периода Майдана и аннексии Крыма

Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины и наложил арест на все принадлежащие "Vodafone Украина", lifecell, "Укртелеком" и "Тримоб" носители информации, которые содержат данные о звонках, SMS, перемещениях и другие данные абонентов в период с 18 января по 16 марта 2014 года.

Об этом сообщается в ряде постановлений данного суда от 17 января 2017 года, обнародованных в государственном реестре судебных решений.

Как отмечается в постановлениях, ходатайство об аресте было подано департаментом специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины, который проводит досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовного преступления относительно создания или руководства преступной организацией с целью совершения тяжкого или особо тяжкого преступления.

"В указанном уголовном производстве исследуются обстоятельства создания Лицом_2 преступной организации и ее деятельности, а также совершение Лицом_2, а также членами возглавляемой им преступной организации уголовных преступлений с целью узурпации власти в 2010 году... Превышение власти и служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов в период ноябрь 2013 - феврале 2014 года, что привело к массовым жертвам среди протестующих, организация их умышленных убийств. Также исследуется, в том числе, деятельность высших должностных лиц, входивших в преступную организацию и связанных с ними лиц, которая привела к событиям февраля - марта 2014 года в Автономной Республике Крым и на востоке страны и влияла на их развитие", - отмечается в постановлении.

Прокуратура отмечает, что в настоящее время орган досудебного расследования по объективным причинам не может определиться с конкретным кругом лиц, информация о телефонных соединениях которых будет иметь значение для расследования, из-за этого и нужно сохранение всей существующей информации за данный период.

"В ходе досудебного расследования исследуются неправомерные действия в отношении участников протестных акций по всей территории Украины. Стоит отметить, что в указанных акциях участвовало более 1 млн человек, зато со стороны правоохранительных органов на прекращение акций протеста было задействовано только представителей подразделений общественной безопасности более 20 тыс. человек", - отмечается о постановлении.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в ноябре 2016 года сообщал, что обсудил с представителями МУС в Гааге возможность расследования дела, касающегося событий на Майдане, в аннексированном Крыму и на оккупированном Донбассе.

По его словам, бывший президент Виктор Янукович создал организованную преступную группировку и вместе с другими лицами осуществлял преступления против украинских граждан, стал на путь государственной измены.

Как сообщалось, в период с 21 ноября 2013 по 21 февраля 2014 года в Украине произошли массовые акции гражданского протеста, которые привели к свержению власти президента Виктора Януковича, сбежавшего из страны после событий 18-20 февраля, когда от обстрелов погибли более 100 майдановцев. В общем, во время участия в массовых акциях гражданского протеста в Украине с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года почти 1 тыс. человек получили телесные повреждения (тяжелые, средней тяжести, легкие).