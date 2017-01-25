События

18:31 25.01.2017

Боевики в среду били по позициям ВСУ из крупнокалиберной артиллерии, по Красногоровке ударили из РСЗО

Боевики в среду продолжили обстрелы украинских позиций на всех направлениях в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе и по состоянию на 17.00 зафиксирован 21 обстрел, в результате которого был ранен боец ВСУ.

"На Мариупольском – с 122 миллиметровой артиллерии, 120 миллиметровых минометов вели огонь по Красногоровке. Из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли Павлополь, Гнутово, Водяное, Широкино, Новотроицкое. По Новотроицкому и Марьинке огонь вел снайпер, а по Широкино - БМП противника", - говорится в сообщении, обнародованном на странице пресс-центра штаба АТО в "Фейсбук".

Кроме этого, говорится в сводке, около 15.00 боевики, используя реактивные системы залпового огня, обстреляли н.п. Красногоровка. "4 снаряда попали непосредственно по городу и один неподалеку", - сообщили в пресс-центре.

На Луганском направлении из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики вели огонь по Ореховому и Новозвановке.

На Донецком направлении - из 120 и 82 миллиметровых минометов - по Авдеевке и Троицкому. Луганское, Зайцево и Авдеевка были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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