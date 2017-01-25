НАБУ и САП просят суд разрешить заочное досудебное расследование в отношении судьи Чауса

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины по согласованию с прокурорами Специальной антикоррупционной прокуратуры подали ходатайство в Соломенский районный суд г.Киева о предоставлении разрешения на проведение специального досудебного расследования (т.н. "заочное расследовании") в отношении судьи Днепровского районного суда г.Киева Николая Чауса.

Как сообщила в среду пресс-служба НАБУ, на такое решение НАБУ и САП вынуждены были пойти, так как подозреваемый скрывается от органа досудебного расследования и объявлен в международный розыск.

"О вызове на допрос его проинформировали в соответствии с требованиями законодательства. Соответствующие публикации, как того требует закон, размещены на официальных ресурсах: в газете "Урядовый курьер" и на веб-сайте Бюро", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, 9 августа детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) разоблачили судью Днепровского райсуда Киева Н.Чауса в получении взятки в размере $150 тыс. Указанные средства были обнаружены в двух стеклянных банках, которые судья лично закапывал во дворе собственного частного домовладения.

Верховная Рада 6 сентября поддержала представление Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении согласия на задержание и арест (взятие под стражу) судьи Н.Чауса. Спикер парламента Андрей Парубий сразу же подписал эти два постановления.

В САП в тот же день сообщили, что Н.Чаус находился в оккупированном Россией Крыму.

Соломенский райсуд Киева 12 сентября дал разрешение на задержание Н.Чауса.

В начале октября директор НАБУ Артем Сытник допустил, что Н.Чаус сам вернется в Украину, а также отметил, что готовятся документы для обращения в Интерпол.

С 16 августа судья Н.Чаус объявлен в национальный, а с 11 ноября - в международный розыск.