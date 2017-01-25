"Автомобильные дороги Украины" предупреждают об ухудшении погодных условий

ПАО "Государственная акционерная компания "Автомобильные дороги Украины" предупреждает водителей об ухудшении погодных условий в стране.

Согласно пресс-релизу компании, в 10 областях Украины идет снег, в Тернопольской и Хмельницкой области - сильный туман, значительный гололед на дорогах наблюдается в Закарпатской и Черниговской областях.

По состоянию на 18:00 25 января на украинских дорогах работает 1,013 тыс. единиц техники и 1,685 тыс. дорожников.

ПАО призывает водителей быть внимательными и осторожными, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.