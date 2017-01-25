Подразделения пограничной и береговой охраны ЕС могут появиться на территории Сербии и Македонии

Европейская комиссия наметила последние шаги к полной оперативной готовности Службы пограничной и береговой охраны ЕС и рекомендовала начать переговоры с Сербией и Македонией об условиях возможного развертывания на их территории подразделений этой службы.

Как сообщается в коммюнике ЕК, в среду исполнительная коллегия рассмотрела состояние создаваемой службы пограничной и береговой охраны внешних границ союза. Отмечено, что спустя лишь три месяца после создания соответствующего агентства "завершены важные мероприятия, в том числе создание обязательных баз быстрого реагирования".

Европейская служба пограничной и береговой охраны насчитывает сейчас более 1 тыс. 550 сотрудников, которые помогают пограничным службам государств-членов на внешних рубежах союза.

Первый зампред Еврокомиссии Франс Тиммерманс призвал страны союза ускорить работу по созданию Службы пограничной и береговой охраны ЕС, "обеспечить необходимые кадровые ресурсы и оборудование для скорейшего начала ее работы в полном объеме".

Комиссар ЕС по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрис Аврамопулос назвал результаты, достигнутые за три месяца "невероятным прогрессом".

Еврокомиссия попросила Совет ЕС санкционировать переговоры с Сербией и Македонией о том, чтобы они разрешили оперативную деятельность подразделений пограничной и береговой охраны ЕС на их территориях.

Новая служба ЕС может при необходимости развертывать свои подразделения в странах, не входящих в союз, при условии их согласия. Сербия и Македония выбраны Брюсселем как "приоритетные третьи страны".