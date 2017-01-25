Число жертв атаки террористов на отель в Сомали превысило 25 человек
Количество погибших в результате нападения террористов группировки "Аш-Шабаб" на отель Dayah в столице Сомали Могадишо достигло 28 человек, сообщают в среду европейские СМИ.
Ранее сообщалось о гибели не менее 14 человек. Еще 43 человека получили ранения.
Террористы взорвали у входа в отель заминированный автомобиль, затем проникли в здание, где открыли огонь.
Местная полиция сообщила, что в момент нападения в отеле находились десятки человек.