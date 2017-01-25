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17:35 25.01.2017

Комиссия по вопросам культуры КГГА решила переименовать Музей русского искусства в "Национальный музей "Киевская Галерея"

На заседании комиссии по вопросам культуры Киевской городской государственной администрации в среду было принято решение переименовать Национальный музей русского искусства в Национальный музей "Киевская галерея", сообщила экс-депутат Киевсовета Елена Ескина.

"Вопрос переименования Киевского национального музея русского искусства… Комиссия решила переименовать музей в "Национальный музей "Киевская Галерея", вернув музею название, данное советской властью после его конфискации", - написала Е.Ескина в своей странице в "Фейсбук" в среду.

Она также добавила, что члены Комиссии по вопросам культуры проголосовали "за" проект решения без упоминания фамилии Терещенко в названии.

"Департамент культуры в лице Дианы Поповой и ее заместителя также выступили против упоминания имени Терещенко в названии. Заместитель обосновал это тем, что если в названии музея будет упоминание имени Терещенко, трудовой коллектив подаст в суд! Я не понимаю: как трудовой коллектив, который живет и работает за счет конфискованного имущества собственников коллекции, будет судиться в случае упоминания имени Терещенко в названии", - написала Е.Ескина.

Музей под названием Киевская картинная галерея был открыт 12 ноября 1922 г. В основу его коллекции положены национализированные художественные ценности, собранные в 1919 году в специальный музейный фонд, значительную часть которого составляли памятники, относящиеся к русской художественной культуре. В составе музея оказались собрание семьи Терещенко, работы из собраний О.Гансена, Богдана и Варвары Ханенко, Н.Мурашко. Некоторое время в начале 1930-х годов музей считался Национальной картинной галереей, где демонстрировалось не только русское искусство, но и современное украинское искусство. При галерее был обширный кабинет русской, украинской и западноевропейской графики. С 1936 г. получил название «Киевский государственный музей русского искусства".

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