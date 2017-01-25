Пять шенгенских стран смогут сохранить паспортный контроль на границах еще на три месяца

Еврокомиссия предложила разрешить ряду стран Шенгенского пространства продлить еще на три месяца временный контроль на своих границах.

Как сообщается в распространенном в среду коммюнике, исполнительная коллегия ЕС рекомендовала Совету ЕС, представляющему страны союза, разрешить Австрии, Германии, Дании, Швеции и Норвегии (ассоциированный член Шенгена), на границах которых в настоящее время действует временный режим паспортного контроля, продлить его еще на три месяца.

"Несмотря на неуклонную стабилизацию положения и ряд принятых мер, предложенных комиссией для более эффективного управления внешними границами и защиты Шенгенского пространства, комиссия считает, что условия дорожной карты "Назад к Шенгену", позволяющие вернуться к нормальному функционированию шенгенской системы, еще не полностью выполнены", - говорится в коммюнике.

"Значительный прогресс достигнут в направлении отмены контроля на внутренних границах, но его необходимо закрепить, поэтому мы рекомендуем позволить заинтересованным государствам-членам сохранить временный пограничный контроль еще на три месяца", - отметил первый зампред Еврокомиссии Франс Тиммерманс.