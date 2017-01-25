На Киевщине задержали организаторов схемы вербовки украинцев в международный наркотрафик

Правоохранители Киевской области в ходе разоблачения схемы вербовки украинцев в международный наркотрафик задержали четверых злоумышленников и установили восьмерых потерпевших, среди которых - осужденный в Таиланде за перемещение наркотиков.

"Совместными усилиями мы смогли впервые в Украине раскрыть группу лиц, которые занимались наркоторафиком", - рассказал в среду на брифинге в Киеве прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов.

По его словам, четверо организаторов вербовки украинцев для перемещения наркотиков из Бразилии в Таиланд подбирали людей из числа жителей Киевской области, под надуманным поводом отправляли их в Бразилию, где под видом перевозки картин или камней потерпевшим давали сумки с кокаином для переправки в Таиланд.

Он подчеркнул, что завербованные ехали работать в Бразилию под видом легальной работы, впоследствии, когда у них заканчивались средства для проживания, им предлагали перевезти в Таиланд сумку якобы с картинами или драгоценными камнями, это было как бы условием возвращения в Украину.

При этом людям запрещали раскрывать сумку и потерпевшие не знали, что перевозят наркотики. "В аэропорту в зоне таможенного контроля некоторых людей задерживали, так как в вещах находили кокаин в особо крупных размерах- больше пяти-шести кг", - рассказал прокурор.

По словам Д.Чибисова, один из организаторов преступной схемы завербовал девушку, с которой встречался, а также своих друзей.

Он подчеркнул, что четверым потерпевшим удалось вернуться в Украину, один из потерпевших осужден к 25 годам лишения свободы в Таиланде, ещё один потерпевший находится в Таиланде под следствием, ещё два украинца, которые стали потерпевшими от действия преступной схемы, находятся в тюрьме в Бразилии.

Осужденная гражданка Украины - та, у которой были близкие отношения с одним из вербовщиков, смогла сбежать из тюрьмы, так как ей смягчили условия отбывания наказания. "Она обратилась в консульство, в дальнейшем были установлены обстоятельства, важные для расследования", - рассказал Д.Чибисов.

Прокурор сообщил, что четверым задержанным организаторам вербовки уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, расследуется уголовное производство по ч.2 ст.149 УК (Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека).

Прокуратура, по его словам, в настоящее время инициируется вопрос международных поручений относительно преступных групп, которые осуществляли преступную деятельность в Бразилии и Таиланде.

"Аналогов этого преступления в Украине не было. У нас уже есть доказательная база. Надеемся, что предупредили тяжкие последствия, которые могли случиться с другими потерпевшими, которые не понимали, куда и зачем едут, которых обманули", - подытожил Д.Чибисов.

Вербовка украинцев в международный наркоторафик длилась с декабря 2014 года.