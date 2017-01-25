На Чонгаре завершено строительство телерадиовышки

В поселке Чонгар Херсонской области завершено строительство информационной вышки, которая обеспечит вещание украинских радиостанций и телеканалов на территорию аннексированного Крыма, сообщил член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.

"Радиотелепередавательная станция в с.Чонгар Херсонской области высотой 150 м построена. Сейчас идет монтаж оборудования. С начала февраля сигнал украинских радиостанций начнет поступать в Крым. Речь идет о Первом канале Украинского радио Meydan, "Радио Крым.Реалии", "Херсон FM", - написал С.Костинский на своей странице в соцсети Фейбсук в среду.

По его словам, следующий этап - организация цифрового телевидения.

С.Костинский напомнил, что срок строительства башни занял около 2-х месяцев. "Все остальное время, около 9 месяцев, заняли работы с просчета и международной координации радиочастот, отвода земельного участка, проведения конкурса на радиочастоты", - отметил он.

Вышка построена в рамках плана действий проекта Стратегии развития телерадиовещания в Херсонской области и организации вещания на территорию Крыма.

Как сообщалось, в конце декабря 2016 года заместитель министра информационной политики Украины - руководитель аппарата Артем Биденко заявляет, что вещание украинских телеканалов на территорию Крыма с телевышки на Чонгаре буде начато к концу зимы.