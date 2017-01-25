В Быковне осквернили мемориал жертвам НКВД – Вятрович

В Быковне на окраине Киева неизвестные осквернили мемориал памяти жертв массовых политических репрессий, расстрелянных сотрудниками НКВД СССР, сообщил глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

"Под Киевом, в Быковне осквернено украинский и польский мемориалы жертвам НКВД. Вандалы, которые, скорее всего, сделали это ночью, оставили следы похожие на те, что в Гуте Пеняцкой", - написал он на своей странице в "Фейсбук".

Согласно фото, которые обнародовал В.Вятрович, на польской части мемориала красной краской нанесены надписи "SS Галичина", а на украинской "ОУН-УПА".

В свою очередь, пресс-секретарь МИД Польши Йоанна Вайда на своей странице в Твиттер сообщила, что посольством Польши в Украине была направлена нота в украинский МИД с требование выяснить обстоятельства произошедшего в Быковне.

"Посольство Польши в Украине направило в МИД Украины ноту, в которой мы требуем выяснения обстоятельств и раскрытия личностей тех, кто надругался над польским военным кладбищем в Быковне", - написала Й.Вайда.

Национальный историко-мемориальный заповедник "Быковнянские могилы" расположен в поселке Быковня. В течение 1937-1941 годов Быковнянский лес был местом тайного захоронения жертв массовых политических репрессий, расстрелянных сотрудниками НКВД в киевских тюрьмах. По данным украинских историков в Быковне похоронено 30-35 тысяч расстрелянных жителей Киева и области, а также более 3,5 тысячи иностранных граждан.

Как сообщалось, 10 января стало известно, что во Львовской области неизвестные частично разрушили памятник полякам-жителям села Гута Пеняцкая, убитым во время Второй мировой войны.