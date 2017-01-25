Более половины опрошенных киевлян пользуется сервисом "1551"

Наибольшей популярностью среди жителей города Киева по информированию общественности о муниципальных услугах, сервисах, инициативах и общественно важных событиях пользуется сервис Контактный информационный центр города "1551", свидетельствуют данные опроса.

Согласно данным опроса Центра независимых социологических исследований "Омега, наибольшей популярностью среди киевлян пользуется Контактный информационный центр города "1551" (52,2%), каждый четвертый опрошенный использует портал электронный петиций г.Киева (27,1%), 21,1% респондентов используют сервис "Электронная система записи в дошкольные учебные заведения", 21% пользуется сервисом "Городской наземный общественный транспорт он-лайн", 20,1% - интернет-сервис "Ваш дом", а также 18,6% когда либо использовали сервис SMS и e-mail сообщений созданного для информирования киевлян.

Вместе с тем около половины опрошенных киевлян выразили неготовность использовать он-лайн сервисы для обсуждения актуальных вопросов жизнедеятельности и функционирования города, в то время как 43,5% готовы к использованию подобных сервисов.

Традиционно киевляне предпочитают получать информацию о мероприятиях проводимых городскими властями по средствам телевидения (около 50%), печатных СМИ (около 30%), интернет-сайтов (около 20%), радио (около 20%), а также социальные сети (около 15%).

"Киевляне должны знать, что делается, что происходит и что планируется… Сервисом информирования киевлян пользуется около 20 тыс. киевлян, как мы понимаем для четырехмиллионного мегаполиса это маловато, сервисом электронных петиций – 383 тыс., такая же ситуация с другими сервисами. … На колл-центр прирост в 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мы понимаем, что люди незначительно, но все же отдают предпочтение традиционным каналам связи", - сказал руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко на презентации социологического опроса в среду в Киеве.

Социологический опрос был проведен по заказу Департамента общественных коммуникаций Киевской городской государственной администрации Центром независимых социологических исследований "Омега" в период с 20 по 23 декабря 2016 года. Выборка репрезентативна по социально-демографичным показателям взрослого населения города Киева. Методом личного формализованного интервью (face-to-face) было опрошено 1200 жителей города Киева.