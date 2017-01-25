Луценко не исключает отказ украинской стороны выдать России бойца Церцвадзе

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко допускает освобождение из-под ареста на время экстрадиционной проверки и даже отказ в выдаче России экс-бойца полка "Азов" Гии Церцвадзе.

"Вчера я лично переговорил с Грузинским корпусом в составе ВСУ, с генпрокурором Грузии И.Шотадзе и представителем грузинской оппозиции Г.Таргамадзе. Их обращения, а также анализ положений международных конвенций дает основания не только для того, чтобы Гия Церцвадзе был освобожден из-под ареста на время экстрадиционной проверки, но и для дальнейшего решения об отказе в выдаче РФ человека, который способствовал обороне Украины и Грузии от российской агрессии", - написал генпрокурор на странице в Фейсбуке в среду.

Г.Церцвадзе, разыскиваемый Интерполом по подозрению в совершении в 2003 году убийства на территории РФ, был задержан 15 января, в киевском аэропорту "Жуляны", после чего Соломенский районный суд Киева применил к нему временный арест сроком на 40 суток.

26 января Апелляционный суд Киева рассмотрит жалобу защиты Г.Церцвадзе на его арест.

Ранее заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин предположил, что Украина по международному праву может отказаться от экстрадиции Г.Церцвадзе в случае угрозы его жизни. Замгенпрокурора отметил, что как только будут собраны все документы и все компетентные органы передадут свои выводы, Генпрокуратура примет окончательное решение с учетом всех аспектов, в том числе национальных интересов Украины.