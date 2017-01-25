Ветераны АТО заблокировали железную дорогу Луганск-Попасная в зоне АТО – Семенченко

Ветераны антитеррористической операции заблокировали железную дорогу "Луганск-Лисичанск-Попасная" на участке Горское-Золотое для пресечения торговли с незаконными вооруженными формированиями, утверждает народный депутат фракции "Самопомич" Семен Семенченко.

"Ветераны начали третий этап блокады торговли с оккупантами. Заблокирована железная дорога "Луганск-Лисичанск-Попасная" на участке "Горское-Золотое". 12 поездов и более 700 вагонов сегодня исключены из процесса финансирования терроризма", - написал С.Семенченко на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, "рядовые сотрудники МВД, пограничники, сотрудники СБУ поддержали действия ветеранов".

Первый блокпост блокады получил название "Редут Богдана", рассказал С.Семенченко, добавив: "Продолжение следует".