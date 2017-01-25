СБУ нашла в с.Ветрогон в зоне АТО тайник с боеприпасами

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в районе проведения антитеррористической операции схрон с большим количеством взрывчатки и боеприпасов, сообщает пресс-центр СБУ.

Тайник был обустроен на территории фермерского хозяйства в селе Ветрогон Беловодского района Луганской области. Правоохранители изъяли из тайника тротиловые шашки общим весом почти восемь килограммов, пять гранатометов РПГ-26 и РПГ-18 и три снаряда калибра 30мм.

Задокументированные материалы сотрудники СБУ передали в соответствующие инстанции Национальной полиции для возбуждения производства по ч.1 ст.263 (ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывных веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины.