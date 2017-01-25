События

15:56 25.01.2017

Рейсовый микроавтобус перевернулся в Тернопольской области, пострадали более 10 пассажиров

Рейсовый микроавтобус марки Mercedes Sprinter, следовавший по маршруту "Шумск – Тернополь", перевернулся на трассе, в результате пострадали минимум 12 человек.

Как сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Тернопольской области, ДТП произошло в среду около полудня. В салоне микроавтобуса находились более 20 пассажиров, в том числе один ребенок.

По информации свидетелей, из-за гололеда водитель потерял контроль над автобусом и пытался восстановить управление транспортным средством, однако автобус перевернулся на обочине.

В медучреждение обратилось 12 пострадавших, один находится в реанимации.

Правоохранители устанавливают окончательную причину ДТП.

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