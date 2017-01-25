Неизвестные осквернили входную конструкцию польского кладбища на территории заповедника "Быковнянские могилы"

Неизвестные лица совершили акт вандализма на территории Национального историко-мемориального заповедника "Быковнянские могилы", в частности, на польской стене памяти и входной конструкции польского военного кладбища.

"По информации, предоставленной руководством (заповедника), ориентировочно в ночь на 25 января на территории заповедника неустановленные лица совершили акт вандализма. Красной масляной краской исписаны мемориальные стены и центральный монумент в украинской части Международного мемориала жертвам тоталитаризма, польская стена памяти и входная конструкция польского военного кладбища. Установлена также попытка разрушить домкратом входную стелу на польской части Мемориала", - сообщает пресс-служба Министерства культуры Украины, соответствующие фотографии прилагаются.

На территорию заповедника была вызвана полиция, там работает следственно-оперативная группа.

"Министерство культуры Украины крайне обеспокоено циничной ситуацией уничтожения памятников истории, которые призваны увековечивать память жертв политических репрессий, и расценивает эти действия как вандализм", - сказано в сообщении Минкультуры.