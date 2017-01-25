Киев требует от РФ срочно освободить журналиста Сущенко

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с решением Лефортовского суда Москвы о продлении срока ареста украинскому журналисту Роману Сущенко и требует немедленно его освободить, сообщила спикер МИД Марьяна Беца.

"МИД Украины высказывает протест в связи с решением продлить арест Романа Сущенко еще на 3 месяца, до 30 апреля 2017 года, фактически по сфабрикованному обвинению, это является политическим процессом и политическим делом. Настоятельный отказ судебной ветви Российской Федерации об изменении меры пресечения на не связанное с содержанием под стражей свидетельствует о политической заангажированности судебной системы и о продолжении психологического давления на гражданина Украины", - сказала М.Беца в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

Она также отметила, что МИД требует от российских властей немедленно прекратить произвол в отношении украинских граждан и освободить украинского журналиста Р.Сущенко.

Как сообщалось, в среду Лефортовский суд Москвы санкционировал продление ареста до конца апреля украинского журналиста Р.Сущенко, обвиняемого в РФ в шпионаже.