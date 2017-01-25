Марк Цукерберг отрицает желание стать президентом США

Создатель соцсети Facebook Марк Цукерберг не планирует баллотироваться в президенты США и утверждает, что его новогоднее обещание посетить в 2017 году 30 штатов, в которых он еще не побывал, никак не связано с политическими амбициями.

В интервью BuzzFeed М.Цукерберг сообщил, что намерен сосредоточиться на развитии Facebook и работе благотворительного фонда Chan Zuckerberg Initiative, который он создал вместе с женой - Присциллой Чан.

На прошлой неделе М.Цукерберг начал первый этап тура по США, в ходе которого он намеревается лучше узнать и понять, как глобализация и новые технологии влияют на жизнь людей вдали от Кремниевой долины.

Когда в начале января в Facebook появился пост 32-летнего М.Цукерберга о планах поездки по США, американские СМИ начали коллекционировать признаки, которые якобы говорят о президентских амбициях миллиардера. Так, М.Цукерберг, ранее считавшийся атеистом, в минувшие рождественские праздники заявил о том, что религия важна. В ходе поездки по стране он хочет стать ближе к народу. Бизнесмен нанял бывшего фотографа Белого дома, чтобы сделать снимки для своего профиля в Facebook. В ходе сделки по реструктуризации акций Facebook в документы была включена оговорка, что потенциально в будущем М.Цукерберг может занимать государственные должности.

Кроме того, для руководства фондом Chan Zuckerberg Initiative, который призван раскрыть человеческий потенциал и обеспечить равенство людей, привлечен Дэвид Плафф, возглавлявший предвыборный штаб президента США Барака Обамы на выборах 2008 года.

Первым из посещенных М.Цукербергом штатов стал Техас, где его график также напоминал о политической кампании: визит в полицейский участок и общественный сад, первое родео и посещение ЦОД. Попутно М.Цукерберг выступил в защиту дочерней компании Facebook под названием Oculus в ходе судебного разбирательства в Далласе. Стартап, который Facebook приобрела за почти $3 млрд в 2014 году, обвиняют в краже технологий, использованных в шлеме виртуальной реальности Oculus Rift.