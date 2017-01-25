События

14:30 25.01.2017

На Днепре с отколовшейся льдины спасатели сняли 22 рыбаков

Столичные спасатели сняли 22 человек со льдины на реке Днепр в районе острова Великий к северу от Киева.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, благодаря слаженным действиям столичных спасателей удалось спасти рыбаков, находившихся на оторванной льдине в 40-50 метрах от берега.

Погибших и пострадавших нет, от медицинской помощи рыбаки отказались.

В спасательной операции, которая длилась около часа, было задействовано 2 отделения водолазно-спасательной службы и 2 отделения пожарно-спасательных подразделений.

Спасатели призывают быть осторожными на льду и не рисковать своей жизнью, а в случае несчастного случая немедленно звонить по телефону "101".

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