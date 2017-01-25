Львовская областная комиссия по ЧС обязала власти Львова и нескольких городов области подписать договора о вывозе ТБО

Львовская областная комиссия по чрезвычайным ситуациям на заседании в среду приняла решение, которым обязала власти Львова и нескольких городов региона подписать договора о вывозе твердых бытовых отходов (ТБО).

"Областная комиссия по чрезвычайным ситуациям обязала органы местной власти подписать для упреждения возникновения чрезвычайной эпидемической ситуации договора между Львовом и территориальными громадами, чтобы вывезти мусор, накопившийся во Львове, на полигоны Львовской области. Граничный срок очищения Львова установлено в 7 дней", - сказал глава Львовской облгосадминистрации Олег Синютка журналистам после заседания комиссии.

По его словам, до конца дня все заинтересованные стороны согласовали проекты договоров в части ежедневного объема доходов и их стоимость, чтобы завтра такие договора подписать.

На заседании комиссии и.о. директора департамента развития и эксплуатации ЖКХ областной администрации Назарий Романчук заявил, что руководство городов во Львовской области (Николаев, Дрогобыч, Борислав и Самбор) готово к обсуждению вопроса о принятии отходов из Львова.

В свою очередь, городской голова Львова Андрей Садовой рассказал журналистам, что после заседания комиссии он общался с мэрами указанных в решении городов и они ему сказали, что не готовы принимать отходы из Львова.

"Я говорю с мэрами этих городов, спрашиваю "Вы готовы принимать отходы?". А они говорят "Нет", - заявил А.Садовой.

По его словам, до конца дня станет понятно, сколько отходов можно будет вывезти из Львова на полигоны области.

Кроме того, комиссия обратилась к городским властям Львова и руководству государства о выделении средств на рекультивацию полигона ТБО в Грибовичах в связи с тем, что, по данным ГСЧС, там существует реальная угроза нового оползня.