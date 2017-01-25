САП подала в суд второй иск о расторжении договора ФГИ со структурами DF Group по созданию ООО "ЗТМК"

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направила в Хозяйственный суд Киева второе исковое заявление о расторжении договора Фонда государственного имущества (ФГИ) Украины с оффшорной компанией Tolexis Trading Limited (Кипр), входящей в DF Group Дмитрия Фирташа, о создании ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" (ЗТМК) на базе одноименного государственного предприятия.

Как сообщила САП на своей странице в Facebook в среду, новый иск поступил в суд 25 января.

При этом отмечается, что в декабре 2016 года САП подала в Хозяйственный суд Киева исковое заявление с требованием расторжения договора об учреждении ООО "ЗТМК", однако суд незаконно дважды отказал в рассмотрении дела по сути без надлежащего уведомления прокурора по делу. Во избежание затягивания рассмотрения дела (в случае обжалования отказа рассмотрению дела судом) после оплаты нового судебного сбора и возврата материалов из суда, 25 января 2017 года САП подала новый иск относительно расторжения договора о создании ООО "ЗТМК".

В сообщении поясняется, что 14 декабря 2016 года САП подала иск с согласованным рапортом об уплате пошлины (обычная процессуальная практика, в судах от прокуратуры принимают рапорты пока прокурор не предоставляет платежное поручение в срок до пяти дней), 16 декабря прокуратура оплатила пошлину, и 21 декабря оригинал платежного поручения был отправлен в суд.

"Однако суд 16 декабря, без уведомления прокуратуры - даже больше, обманывая прокуратуру по телефону, что слушание еще не назначено! - проводит заседание и отказывает в рассмотрении дела. Постановление с нарушением закона было обнародовано только 27 декабря (а не на следующий день после вынесения решения), так прокуратура узнала о возвращении иска. Для того, чтоб не платить увеличенную госпошлину с нового года (в связи с увеличением минимальной зарплаты) прокурор повторно обратился с иском 30 декабря 2016 года. К иску прилагалась заверенная копия платежного поручения, поскольку оригинал суд еще не вернул по почте. Однако суд 10 января безосновательно и без участия и уведомления прокуратуры (опять!) выносит решение о возвращении иска из-за того, что якобы не оплачен судебный сбор. Решение выставляется в реестр 13 января, только тогда САП узнала о постановлении", - констатируется в информации САП.

Как сообщал ранее руководитель САП Назар Холодницкий, установлено, что в 2013 году ФГИ во исполнение постановления Кабинета министров заключил по итогам конкурса с компанией Tolexis Trading Limited договор об учреждении ООО "ЗТМК" на базе ГП "ЗТМК" "с целью якобы привлечения инвестиций по внедрению современных прогрессивных технологий и создания высокорентабельного производства".

Согласно достигнутым договоренностям, ФГИ передал в уставный капитал созданного субъекта целостный имущественный комплекс комбината, ранее находившийся в управлении ГП "ЗТМК". Компания Tolexis Trading Limited, со своей стороны, осуществила вклад в денежной форме в сумме $110 млн, которые имели исключительное целевое назначение, а именно финансирование модернизации производства на протяжении 2013-го – первого квартала 2015 года.

Несмотря на то, что доля государства в ООО "ЗТМК" составляет 51% (контрольный пакет), фактически предприятие передано в управление приближенного к инвестору менеджмента, потратившего большинство привлеченных инвестиций на погашение ранее возникших задолженностей ГП "ЗТМК" за энергоносители и перед кредиторами, связанными с DF Group. В дальнейшем эти средства были выведены из Украины путем перечисления на счета оффшорных фирм. При этом на модернизацию производства как главную цель создания предприятия с негосударственной долей фактически было направлено лишь 20 млн грн.

Учитывая сознательное невыполнение инвестором взятых на себя обязательств, САП инициировала расторжение договора об учреждении ООО "ЗТМК" и полном возвращении комбината в сферу госуправления.

При этом Н.Холодницкий напоминал, что 14 ноября 2016 года в суд направлен обвинительный акт в отношении директора данного предприятия, причастного к растрате указанных инвестиций в сумме 492 млн грн. В настоящее время продолжается досудебное расследование с целью доказательств виновности всех сообщников обвиняемого, а также установление конечных выгодополучателей этих средств.

Кроме того, сообщалось, что 23 сентября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали директора ЗТМК в связи с растратой средств. Следствие установило, что в течение 2014-2015 годов подконтрольная Group DF бизнесмена Дмитрия Фирташа компания Tolexis Trading Limited, владеющая 49% акций ЗТМК, выделила этому предприятию 880 млн грн. Однако директор перечислил 492 млн грн из этих средств в пользу третьих лиц. В частности, вместо финансирования расходов на модернизацию, средства были направлены ОАО "Холдинговая компания "Энергомережа", ОАО "Запорижжяоблэнерго", банку "Надра" и ООО "Синтез Ресурс" - в счет погашения задолженности госпредприятия "ЗТМК" перед указанными субъектами, тогда как эти платежи должна была осуществить Tolexis Trading Limited на условиях, предусмотренных договором об учреждении ООО "ЗТМК".

САП направила в суд для рассмотрения по существу обвинительный акт в отношении директора ООО "ЗТМК" Владимира Сивака по обвинению в растрате средств предприятия в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением. В.Сивак после внесения суммы залога в 5,762 млн грн, определенной судом в качестве альтернативы аресту, вышел из-под стражи.

ЗТМК - единственный в Украине и Европе производитель металлического губчатого титана. Его проектная мощность - 20 тыс. тонн в год, однако из-за износа производственных фондов предприятие в настоящее время может выпускать 10 тыс. тонн губки.

Государство владеет контрольным пакетом ООО "ЗТМК", структуры Group DF – 49%-ной долей.