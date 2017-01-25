Полицейские нашли у 17-летнего одесского подростка почти 500 патронов

Сотрудники полиции изъяли около 500 патронов во время санкционированного обыска по месту жительства 17-летнего подростка из Одесской области.

Как сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в Одесской области, подростка задержали в Одессе в ходе оперативно-профилактической отработки территории. При себе у него были 10 шт. патронов калибра 7,62 мм, а также телескопическая дубинка. После задержания полицейские провели обыск дома у подростка и там обнаружили еще 424 патрона калибра 7,62 мм.

В своих показаниях задержанный рассказал, что патроны он нашел и решил оставить себе.

В настоящее время боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.