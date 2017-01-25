События

13:20 25.01.2017

Полицейские нашли у 17-летнего одесского подростка почти 500 патронов

Сотрудники полиции изъяли около 500 патронов во время санкционированного обыска по месту жительства 17-летнего подростка из Одесской области.

Как сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в Одесской области, подростка задержали в Одессе в ходе оперативно-профилактической отработки территории. При себе у него были 10 шт. патронов калибра 7,62 мм, а также телескопическая дубинка. После задержания полицейские провели обыск дома у подростка и там обнаружили еще 424 патрона калибра 7,62 мм.

В своих показаниях задержанный рассказал, что патроны он нашел и решил оставить себе.

В настоящее время боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

ВАЖНОЕ

Адвокат Полозов задержан ФСБ в Крыму для допроса по делу Умерова

Число жертв схода лавины на отель в Италии превысило 20 человек

Троян пояснил, почему снял свою кандидатуру с конкурса на пост главы Нацполиции

Боевики за минувшие сутки 55 раз обстреляли силы АТО

Задержан начальник управления "Продовольственной зерновой корпорации"

ПОСЛЕДНЕЕ

Львовская областная комиссия по ЧС обязала власти Львова и нескольких городов области подписать договора о вывозе ТБО

САП подала в суд второй иск о расторжении договора ФГИ со структурами DF Group по созданию ООО "ЗТМК"

"Закон Савченко" временно разгрузил СИЗО

Один украинский военный ранен в зоне АТО за сутки

Северный антициклон несет в Украину похолодание

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
продажа офисных помещений в Харькове
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА