События

12:56 25.01.2017

Один украинский военный ранен в зоне АТО за сутки

Один украинский военнослужащий ранен в зоне проведения антитеррористической операции на востоке страны за минувшие сутки, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки ни один украинский военнослужащий не погиб, один ранен в Красногоровке", - сказал он на брифинге в среду в Киеве.

А.Мотузяник проинформировал, что на луганском направлении боевые действия велись в Попаснянском районе. Противник активно применял тяжелое вооружение – пушки и минометы, выпустив по позициям сил АТО 30 мин и несколько артиллерийских снарядов.

Всего за минувшие сутки на луганском направлении произошло 11 вражеских обстрелов, в том числе 4 - из тяжелого вооружения.

На донецком направлении самая сложна обстановка сохраняется в Авдеевский промзоне. С перерывами, около 4-х часов, боевики вели массированный огонь по позициям сил АТО.

Также минометный обстрел со стороны противника состоялся в Невельском. Противник вел огонь прямо из Донецка (пос. Шахты им. Абакумова). По одному вражескому обстрелу произошло в Луганском, Зайцево, Новгородском, Каменке.

Всего за минувшие сутки на донецком направлении произошло 8 вражеских обстрелов, в том числе 3 - из тяжелого вооружения. По позициям сил АТО было выпущено 40 мин.

На мариупольском направлении тяжелое вооружение вчера не применялось. Почти 80% вражеских обстрелов приходится на участок фронта Павлополь-Широкино. Также противник нарушал режим тишины в Красногоровке, Марьинке, Новотроицком, Новогригорьевке. Всего на мариупольском направлении произошло 36 вражеских обстрелов.

ВАЖНОЕ

Адвокат Полозов задержан ФСБ в Крыму для допроса по делу Умерова

Число жертв схода лавины на отель в Италии превысило 20 человек

Троян пояснил, почему снял свою кандидатуру с конкурса на пост главы Нацполиции

Боевики за минувшие сутки 55 раз обстреляли силы АТО

Задержан начальник управления "Продовольственной зерновой корпорации"

ПОСЛЕДНЕЕ

Львовская областная комиссия по ЧС обязала власти Львова и нескольких городов области подписать договора о вывозе ТБО

САП подала в суд второй иск о расторжении договора ФГИ со структурами DF Group по созданию ООО "ЗТМК"

Полицейские нашли у 17-летнего одесского подростка почти 500 патронов

"Закон Савченко" временно разгрузил СИЗО

Северный антициклон несет в Украину похолодание

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
аренда складов в Кировограде
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА