Один украинский военный ранен в зоне АТО за сутки

Один украинский военнослужащий ранен в зоне проведения антитеррористической операции на востоке страны за минувшие сутки, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки ни один украинский военнослужащий не погиб, один ранен в Красногоровке", - сказал он на брифинге в среду в Киеве.

А.Мотузяник проинформировал, что на луганском направлении боевые действия велись в Попаснянском районе. Противник активно применял тяжелое вооружение – пушки и минометы, выпустив по позициям сил АТО 30 мин и несколько артиллерийских снарядов.

Всего за минувшие сутки на луганском направлении произошло 11 вражеских обстрелов, в том числе 4 - из тяжелого вооружения.

На донецком направлении самая сложна обстановка сохраняется в Авдеевский промзоне. С перерывами, около 4-х часов, боевики вели массированный огонь по позициям сил АТО.

Также минометный обстрел со стороны противника состоялся в Невельском. Противник вел огонь прямо из Донецка (пос. Шахты им. Абакумова). По одному вражескому обстрелу произошло в Луганском, Зайцево, Новгородском, Каменке.

Всего за минувшие сутки на донецком направлении произошло 8 вражеских обстрелов, в том числе 3 - из тяжелого вооружения. По позициям сил АТО было выпущено 40 мин.

На мариупольском направлении тяжелое вооружение вчера не применялось. Почти 80% вражеских обстрелов приходится на участок фронта Павлополь-Широкино. Также противник нарушал режим тишины в Красногоровке, Марьинке, Новотроицком, Новогригорьевке. Всего на мариупольском направлении произошло 36 вражеских обстрелов.